KUNST: Im Iran gibt es keine Homosexuellen

× Erweitern Foto: Laurence Rasti

Niemand flüchtet ohne Grund. Aber man flüchtet, wenn man um sein Leben fürchten muss, weil man in den Augen der religiösen Eiferer den falschen Menschen liebt. Wenn man sich verstecken muss.

„Im Iran haben wir keine Homosexuellen wie in Ihrem Land“, so der ehemalige iranische Präsident Mahmoud Ahmadinedschad am 24. September 2007 in der Columbia University

Lebt man als Schwuler im Iran, muss man sich entweder für den Weg der Transsexualität entscheiden, also auch, wenn man es gar nicht ist, oder man muss asexuell leben. Das ist kein Zustand! Vom 3. bis zum 27. Juli nimmt sich der Schweizer Künstler Laurence Rasti mit seinen packenden Bildern in der Galerie The Ballery diesem Thema an.

3. – 27.7., Laurence Rasti: Im Iran gibt es keine Homosexuellen, The Ballery, Nollendorfstraße 11 – 12, Berlin, S+U Nollendorfplatz, Mi – Sa 13 – 19 Uhr, die Ausstellungseröffnung ist schon am 28.6., www.theballery.com

