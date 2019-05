Erotik: Jörg Rautenbergs Männer

Seine Bilder sind intensiv, bunt und auch erotisch. Hier bekommst du eine Auswahl aktueller Arbeiten des Künstlers aus Schleswig-Holstein, der heute seinen Geburtstag feiert. Alles Liebe!

Bild: Jörg Rautenberg „The Can Can Boys“

„Beim Malen kehre ich mein Innerstes nach außen. Ich fordere dadurch ja auch Toleranz ein. Echte Toleranz. Oft habe ich das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft eine aufgesetzte Toleranz den Ton angibt – was WIRKLICH in den Köpfen vorgeht, weiß man nicht. Vielleicht kann ich das ja beeinflussen.“