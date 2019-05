Helmut Newton und „Three Boys from Pasadena“

× Erweitern Helmut Newton Elisabeth Taylor

Foto: Just Loomis „Vinyl Eyes“, Galliano, Paris, 2004

Der in Berlin geborene Helmut Neustädter aka Helmut Newton war einer der wichtigsten Fotografen des 20. Jahrhunderts. Von ihm in Szene gesetzt wurden unter anderem Salvador Dalí, Andy Warhol, Leonardo DiCaprio, Madonna und David Bowie. Seine Kunst zierte Plattencover, Bildstrecken in Magazinen wie der VOGUE sowie Plakate und Bücher.

„Ein legendäres Fotobuch, eine private Fotosammlung und drei ehemalige Assistenten ...“

Vom 6. Juni bis zum 10. November ist seine Bildkunst in der Berliner Helmut Newton Stiftung am Bahnhof Zoo zu sehen. Nicht nur seine! Bei der Ausstellung „Three Boys from Pasadena“ sind auch Kunstwerke seiner Wegbegleiter Mark Arbeit, George Holz und Just Loomis zu sehen.

„Ich mag es, Leute zu fotografieren, die ich liebe. Menschen, die ich bewundere, die Berühmten und vor allem die Unbekannten.“ Helmut Newton

Foto: George Holz „Madonna“, Hollywood, 1983

1999 erschien das limitierte monumentale Kunstbuch „Helmut Newton’s SUMO“, vom Meister persönlich signiert. 2009 gab es dann die 464 Buchseiten als Bilder an der Wand – in der Helmut Newton Stiftung. Und jetzt, wieder zehn Jahre später, wiederholt das renommierte Museum mit der Ausstellung „SUMO“ die Idee. Zum Glück! Denn in Zeiten von Instagram braucht man gute Bilder.

Das Buch „Helmut Newton’s SUMO“ erschien damals bei TASCHEN – und ist jetzt wieder zu bekommen. www.helmut-newton.de