BREISGAU: schwule Ausstellung in Freiburg

× Erweitern Bild: Rinaldo Hopf Ausschnitt aus Rinaldo Hopf „8 Mile“

Rinaldo Hopf Schwule Filmwoche Freiburg

Der Maler, Kurator, Herausgeber („Mein schwules Auge“, ...) und Vollblutkünstler Rinaldo Hopf ist nicht ohne Grund einer der ganz Populären. Der Freiburger ist vielseitig und immer voll bei der Sache. Ab dem 30. April zeigt er anlässlich der Schwulen Filmwoche Freiburg seine Kunst.

„Ich stelle in meiner Heimatstadt im Rahmen der ältesten schwulen Filmwoche in Deutschland eine Auswahl meiner Werke rund um das Thema SCHWULE UND FILM aus“, verrät der Künstler. Zu sehen sein werden „überarbeitete Filmplakate, Aquarelle und Golden Queers“. Seine Werkreihe Golden Queers ehrt die Großen und Wichtigen der Schwulenbewegung, Regisseur John Waters zum Beispiel oder auch Jean Marais.

Bild: Rinaldo Hopf John Waters

„Mehrere dieser Golden Queers Motive waren bereits als Plakate für den TEDDY AWARD der Berlinale zu sehen, darunter Rainer Werner Fassbinder* und Jean Marais. Das Original des aktuellen Plakatmotivs wird natürlich auch zu sehen (und zu erwerben) sein.“ Rinaldo Hopf

Ab 30. April, Rinaldo Hopf „SCHWULE UND FILM“, PASSAGE 46 im Freiburger Stadttheater, Bertholdstr.46, Freiburg, 20 Uhr, www.rinaldohopf.com

Bild: Rinaldo Hopf „Rainer Werner Fassbinder“

*„Es sind Leute, die, um leben zu können, was ihnen lebenswert erscheint, sich halt in Rollen begeben, die eigentlich nicht die ihren sind. Das ist natürlich etwas Trauriges oder auch etwas Schönes.“

Rainer Werner Fassbinder (geboren am 31. Mai 1945 in Bad Wörishofen, Bayern; verstorben am 10. Juni 1982 in München) war einer DER Künstler des Neuen Deutschen Films („Angst essen Seele auf“, „Lola“, „Querelle“, ...), ein Getriebener voller Ideen und Kreativität, der nicht nur das Schöne darstellen wollte – und der schon gar nicht angepasst sein und arbeiten wollte.