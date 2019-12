FJ Baur bei der Miami Art Week

× Erweitern Foto: Lukas G. FJ Baur mag es bunt.

Foto: Lukas G. FJ Baur

Der queere Pop-Art-Künstler präsentierte gerade erfolgreich seine Installationen in den USA.

„Ich bin so happy“, freut sich der gebürtige Schwabe über den Anklang, den seine aufwendigen Kunstwerke in Miami finden. Zu sehen waren seine Pop-Art-Explosionen im „ART PLUG POWERHOUSE“ in The Citadel im Rahmen der Miami Art Week 2019 – wir haben für dich die besten Bilder zusammengestellt.

Foto: M. Rädel FJ Baur Joko Koma Foto: M. Rädel FJ Baur (links im Bild neben Joko Koma)

„Mit meiner Kunst versuche ich oft, Sachen zu erschaffen, die viel mit meiner Kindheit zu tun haben. Für mich ist es dann immer eine Reise in die Kindheit.“

Der Ende der 1970er in Ravensburg geborene Pop-Art-Schwabe ist ein enger Freund von Cassandra Steen und arbeitete unter anderem schon für und mit Amanda Lepore und Nina Queer.

www.facebook.com/fjbaur

Foto: Lukas G. Die Installation von oben.

Foto: Lukas G. FJ Baur stellte in The Citadel aus.

Foto: Lukas G. FJ Baur