Deepfake 🎞 Freddie Mercury ist Rami Malek

Rami Malek wurde für seine Darstellung von Freddie Mercury in „Bohemian Rhapsody“ viel gelobt. Nur einer wäre noch besser als er gewesen: Freddie selbst. Bewiesen haben das jetzt die Deepfaker von Ctrl Shift Face. Unheimlich gut!

× Erweitern Ein bisschen unheimlich ist das schon. Der junge Freddie Mercury im Biopic „Bohemian Rhapsody“.

Deepfaker benutzen unter anderem aktuelle Software zur Gesichterkennung und des 3-D-Renderings in Verbindung mit als KI benannten Algorithmen zur Musterkennung, um inzwischen offensichtlich fast lebensecht wirkende Filmsequenzen erzeugen zu können. An der Stimme muss noch gearbeitet werden, allerdings zeigt ein Start-up in den USA, dass selbst das nur noch eine Frage der Zeit ist.