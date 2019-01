Ziemlich wichtig: Türsteher

× Erweitern Fotos: Flare Film BERLIN BOUNCER Sven Marquardt, Frank Künster und Smiley Baldwin

Foto: Alicia von Rittberg Regisseur David Dietl

Das Wichtigste an einer Party ist die Vision der Veranstalterin, des Veranstalters, des Teams dahinter. Deren Musikauswahl definiert die Party. Nicht vergessen darf man aber die Rolle der Türsteher.

In Absprache mit dem Team im Klub sorgen sie für die richtige Klubber-Mischung auf der Party. Zu jung? Keine Chance. Zu aggro? Nö, kein Einlass. Gut gelaunt und nett: willkommen. Einer der medial bekanntesten Türsteher ist Sven Marquardt, den man sofort mit Berlin und dem Berghain verbindet. Er ist einer der Hauptpersonen in dem David-Dietl-Film „BERLIN BOUNCER“, der im April 2019 in den Kinos anlaufen wird. Der Film zeigt dir die Entwicklung der Klubmetropole Berlin durch die Augen ihrer Türsteher, der Bouncer. Neben Sven Marquardt ebenfalls mit dabei sind Frank Künster und Smiley Baldwin sowie die Musik von Basti Schwarz (Tiefschwarz). Freu dich drauf!

Gut zu wissen: Der Film wird seine Weltpremiere bei den 69. Internationalen Filmfestspielen Berlin in der Perspektive Deutsches Kino feiern.