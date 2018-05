VOD: „Seashore“ – an der Grenze zwischen Freundschaft und Liebe

Es ist Winter in der südlichsten Region Brasiliens. Zwei junge Männer reisen in eine nahe gelegene Küstenstadt, um Papiere für eine Familien-Erbschaft zu besorgen. Tomaz, der schüchterne, aber zugleich forsche Freund, der genau weiß, was er will, und der andere, Martin, verwegen, aber zugleich zu cool, um seine Zuneigung für Tomaz offen zu zeigen.

× Erweitern Foto: Pro-Fun Media Seashore

Schritt für Schritt werden wir Zeugen einer intimen Annäherung der beiden – sei es bei erotischen Computerspielen oder beim Austausch über ihr Leben und ihre Beziehung. Ein Film über eine Freundschaft und eine ganze Generation, deren sexuelle Präferenzen sehr flexibel sind.

„Seashore“ feierte bei der 65. Berlinale Premiere und gewann den Spezialpreis der Jury beim 30. Guadalajara International Film Festival. Im Juni ganz neu auf OUTtv pro powered by blu!

www.outtvpro.com