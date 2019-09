Religion, Migration, Coming-out

× Erweitern TRUE TO YOU

Das Coming-out eines Homosexuellen ist für die meisten kein kurzer Moment der Wahrheit, in dem alles klar und dann kein Thema mehr ist. Es ist ein langer Prozess der Selbstfindung – äußere Einflüsse haben starke Wirkung auf ihn.

Jacob Charton ist ein 23-jähriger Filmemacher mit mexikanisch-jüdischen Wurzeln und zeigt in nur 60 Sekunden, welchen Kampf Jugendliche mit Migrationshintergrund dabei häufig zusätzlich durchlaufen: Bei der Klärung des persönlichen Begriffs von Männlichkeit, spielen bei ihnen Aspekte wie Religion oder kulturelle Prägung oft eine größere Rolle, als bei ihren Altersgenossen ohne diesen Hintergrund.

× Erweitern Der Verein queerblick e.V. verbreitete das Video am 8. September über seine Kanäle.

TRUE TO YOU zeigt, dass ein Coming-out keine Entscheidung zwischen der eigenen Identität und allen anderen Identitäten sein muss. Im besten Falle ist sie die Akzeptanz all dieser.

http://www.jacobcharton.com / https://www.youtube.com/jacobcharton / https://www.instagram.com/jacobcharton/