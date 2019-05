Queerfilmnacht im Mai: Jonas – vergiss mich nicht

× Erweitern Foto: Salzgeber Jonas - vergiss mich nicht

Ein intensives schwules Coming-of-Age-Drama ist der Film des Monats in der Queerfilmnacht-Reihe. Der 33-jährige Krankenpfleger Jonas ist ein rauer Bursche: cool absolviert er seinen Job, treibt von Sexdate zu Sexdate, lässt sich nichts gefallen und riskiert dafür schon mal eine Schlägerei. Als sein Freund ihn nach einer weiteren nächtlichen Eskapade aus der Wohnung wirft, fährt Jonas ziellos mit seinem Motorrad umher. Innerlich weiß er, was ihn zur dieser unnahbaren Person, die er heute ist, gemacht hat: Eine enttäuschte Jugendliebe in Verbindung mit einem schrecklichen Geheimnis. Jonas muss sich seinen Dämonen stellen und macht sich auf die Suche nach seinem Jugendfreund Nathan, seiner ersten großen Liebe.

× Erweitern Foto: Salzgeber Jonas – Vergiss mich nicht

Regisseur Christoph Charrier verwebt in seinem Film geschickt zwei Zeitebenen; in der Hauptrolle des Jonas ist Félix Maritaud zu sehen, bekannt aus queeren Filmen wie „Sauvage“, „120 BPM“ und „Messer im Herz“.

× Erweitern Jonas vergiss mich nicht

Alle Termine unter www.queerfilmnacht.de