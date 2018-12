MARIO ist der beste schwule Film 2018!

Mario ist zum ersten Mal im Leben verliebt, so richtig verknallt. In Leon, den Neuen aus Deutschland. Der spielt zwar auch vorne im Sturm und könnte ihm sogar gefährlich werden, wenn es darum geht, wer in die Erste Mannschaft aufsteigen kann. Doch daran mag Mario jetzt nicht denken. Er will Leon spüren, riechen, in seiner Nähe sein.

Das bleibt auch anderen im Klub nicht verborgen und schon bald machen erste Gerüchte die Runde. Mario sieht seine Karriere als Profi-Fussballer in Gefahr, will aber gleichzeitig Leon um keinen Preis verlieren. Er muss eine Entscheidung treffen.Nach den preisgekrönten Filmen ROSIE und FÖGI IST EIN SAUHUND erzählt Marcel Gisler in seinem neusten Film eine Liebesgeschichte zwischen zwei Fussballern.

Auszeichnungen / Festivalteilnahmen (Auswahl):

Bester Darsteller - Max Hubacher - Schweizer Filmpreis

- Schweizer Filmpreis Beste Darstellung in einer Nebenrolle - Jessy Moravec - Schweizer Filmpreis

- Schweizer Filmpreis Bester Spielfilm International - FilmOut San Diego- Cannes Ecrans Juniors - 71. Cannes Filmfestival 2018- Lovers Filmfestival - Torino LGBTQI Visions- BFI Flare - London LGBTQ+ Filmfestival- OUTshine Filmfestival Miami- Lovers Film Festival - Turin LGBTQI Visions

Erhältlich ist MARIO auf pro-fun.de