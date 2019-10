„Little Britain“ – das Comeback

Matt Lucas und David Walliams greifen gängige Klischees auf und verwandeln sie in einen immer abstrus-komischen Wahnsinn. Ihre preisgekrönte sehr, sehr schwule Ausnahmeserie der BBC „Little Britain“ polarisierte und scheute kein Tabu.

Bis heute eine der erfolgreichsten und tabulosesten Comedyserien der letzten Jahre. Die Comedy ging u. a. in Australien auf Tour, hatte einen USA-Ableger und eine Schwesterserie namens COME FLY WITH ME. Los ging es zur Jahrtausendwende als Radiosendung, Vicky, die Straßengöre, war meist mit dabei („Shut up! I ain’t never done nuffin or nuffin!“) – sowie später viele, viele Gaststars (Elton John als the only gay in the village!).