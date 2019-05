KLASSIKER: „It's My Party“

1996 war eine HIV-Infektion immer noch mit gesellschaftlicher Ausgrenzung und Todeskampf verknüpft. Sie war nicht so leicht in Schach zu halten – wobei eine unbehandelte Infektion auch heute noch zum Tod führt. Man hat aber alle Möglichkeiten, „normal“ zu leben und zu altern. Nicht so noch in den 1990ern, in den dieser Film mit Stars wie Olivia Newton-John gedreht wurde und auch spielt.

Erzählt wird von dem in Los Angeles lebenden Architekten Nick (Eric Roberts) und seinem Abschied vom Leben. Vor Kurzem hat Nick die Diagnose PML (Progressive multifokale Leukenzephalopathie*) erhalten und er weiß, dass er bald daran, als Folge seiner HIV-Erkrankung, sterben wird. Er will aber nicht einfach so gehen. Er will seinen Abschied noch mal mit seinen Liebsten feiern! Bei der bittersüßen Party taucht auch seine ewige Liebe Brandon (Gregory Harrison) auf ...

Der Film erscheint am 31. Mai bei VOCOMO MOVIES auf DVD und Blu-Ray.

*eine Erkrankung des Zentralen Nervensystems