KINO: Marvin – Die Geschichte einer Wiedergeburt

Die Regisseurin Anne Fontaine („Nathalie“, „Coco Chanel – Der Beginn einer Leidenschaft“) versucht sich mit ihrem neusten Film „Marvin“ an einer queeren Coming-of-Age-Geschichte, in der die sogenannte „vierte Wand“ häufig durchbrochen wird und in der Isabelle Huppert („Elle“) sich selbst spielt.

Foto: Edition Salzgeber Marvin

Hauptperson ist der junge Marvin Bijou (gespielt von Jules Porier), bei dem von Anfang an klar ist, dass er in seiner Umgebung völlig fehl am Platze ist. Er wächst in einer Arbeiterfamilie in ländlicher Umgebung in Frankreich auf und leidet stark unter dem aggressiven Mobbing, das er als leicht feminin wirkender Junge von Familie und Gleichaltrigen erfährt. Gleichzeitig (durch die ausgiebige Verwendung von Zeitsprüngen) erleben wir mit, wie Marvin, der sich jetzt Martin Clément nennt (und von Finnegan Oldfield dargestellt wird), in seinen Zwanzigern in Paris Erfolge als Theaterschauspieler feiert, sich dort aber auch nicht 100%ig zu Hause fühlt.

In den 115 Minuten, die der Film dauert, lernen wir Marvin/Martin, sein Umfeld und seine Entwicklung sehr genau kennen und verstehen. Wirklich sehenswert!

Filmstart: 5. Juli