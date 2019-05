KINO: Renée Zellweger spielt Judy Garland!

× Erweitern Foto: Pathé/BBC Films/Ingenious Media Renée Zellweger spielt Judy Garland

Im Herbst soll ein Kinofilm zu Ehren Judy Garlands, der Mutter Liza Minellis, anlaufen. Ohne sie keine Stonewall-Aufstände, kein CSD. Kein Scherz.

Liza Minellis Mutter war eine der ersten queeren Ikonen, ihr Hit „Over the Rainbow“ wurde 1994 dank Marusha zum Techno-Eurodance-Hit

„Mir ist das sowas von egal, ich singe für Menschen“, erklärte Judy Garland (* 10. Juni 1922 als Frances Ethel Gumm) einst, angesprochen auf ihre kritisch beäugte schwule Fangemeinde. Die Mutter von Liza Minelli war nicht nur zeitlebens eine Ikone der Community – durch den am Tag ihrer Beerdigung ausgelösten Stonewall-Aufstand, der die Geburt des Christopher Street Days darstellt, ist sie untrennbar mit der Geschichte der Lesben- und Schwulenbewegung verbunden.

„Somewhere over the rainbow, way up high / There's a land that I heard of ...“ Judy Garland

Foto: www.instagram.com/judygarlandfilm Renée Zellweger

Mit ihrer Darstellung der Dorothy in „Der Zauberer von Oz“ wurde sie 1939 nicht nur weltberühmt, sondern auch unsterblich als das kleine Mädchen mit Zöpfen und großen verträumten Augen, das mit seiner glockenklaren Stimme „Over the Rainbow“ singt. Ihre späteren Filme („Meet me in St.Louis“, „Das Urteil von Nürnberg“), vier Scheidungen, die Skandale um ihre Medikamentenabhängigkeit und auch ihr durch eine Überdosis Schlafmittel ausgelöster Tod am 22. Juni 1969 schafften es nicht, dieses Bild auszulöschen.

Im Herbst 2019 soll „JUDY“ in den Kinos anlaufen. In dem Film spielt Oscar-Preisträgerin Renée Zellweger („Bridget Jones“, „Miss Potter“, „Chicago“, „Unterwegs nach Cold Mountain“ ...) Judy Garland. www.instagram.com/judygarlandfilm