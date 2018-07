Casting: Jakob M. Erwa sucht Trans*frau für nächsten Film

Lang genug wurden Trans*menschen in Film und Fernsehen von Cis-Schauspielern verkörpert, sei es von Frauen (z. B. Felicity Huffman in „Transamerica“) oder Männern (wie Jeffrey Tambor in „Transparent“).

Jakob M. Erwa, Regisseur von u.a. „Die Mitte der Welt“ möchte für seinen kommenden Film „Valeska“, der 2018/19 in Deutschland, Österreich, Frankreich und Belgien gedreht werden soll, eine authentische Hauptdarstellerin finden, die ebenso wie die Hauptrolle des Films, eine junge Trans*frau ist.

Der Film beruht auf einer wahren Geschichte und erzählt von Valeska, die nach einer schwierigen Kindheit als Sohn eines konservativen Elternhauses in die wilde und bunte Fashionwelt des Paris der 1980er Jahre eintaucht – ständig auf der Suche nach Liebe, Anerkennung und Erfüllung.

Die gesuchte Besetzung für die Titelrolle ist idealerweise zwischen 17 und 24 Jahren alt und muss nicht zwingend über Schauspiel- oder Modelerfahrung verfügen. Wer Interesse hat, kann sich mit ein paar Fotos sowie Infos zur eigenen Person, und wieso man sich in dieser Rolle gut vorstellen kann, bewerben.

www.valeska-film.com