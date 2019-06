Filme jenseits der Hetero-Norm

× Erweitern Foto: rbb / Salzgeber „Der Kreis“

Lesbisch, schwul, trans*, queer – mit einer ganzen Filmreihe feiert der Sender rbb die Vielfalt in Sachen Liebe und Leben.

Eröffnet wird die Reihe am 27. Juni um 23:25 Uhr, also genau am 50. Jahrestag der New Yorker „Stonewall Riots“, der Initialzündung für ALLE Prides/CSDs weltweit. Der Film, dem diese Ehre zuteil wird, ist „Der Kreis“ von Regisseur Stefan Haupt (erschienen bei Salzgeber*). Der Kreis war eine Homosexuellenzeitschrift, die 1943 bis 1967 in Zürich erschien. Kunstvoll, auch gesellschaftspolitisch, vor allem aber schöngeistig.

Der Film erzählt vom schüchternen Lehrer Ernst Ostertag, der in den 1950er-Jahren Mitglied der Schweizer Schwulenorganisation Der Kreis wird. Er gibt Einblick in eine noch nicht so lange vergangene Zeit, die vorschrieb, wie man zu sein hatte – und zeigt den Kampf für Freiheit. Bis zum 15. August laufen jeden Donnerstag am späten Abend insgesamt acht queere Filme, vier davon als TV-Erstausstrahlung. www.rbb-online.de

Foto: www.salzgeber.de Manfred Salzgeber (1943 – 1994)

*1985 wurde die damals noch vollkommen neue Immunschwächekrankheit zum ersten Mal in Spielfilmform thematisiert. Doch es fand sich kein Verleih für „Buddies“ in Deutschland. Das war die Geburtsstunde von Salzgeber. Denn Manfred Salzgeber (1943 – 1994) wollte das so nicht hinnehmen, zu wichtig war ihm der Film: „Dieser Film kann Leben retten!“ Also gründete der Schauspieler, Filmemacher, Visionär und Aktivist kurzerhand einen Filmverleih, die Edition Salzgeber war geboren. Heute einer der erfolgreichsten Szene-Unternehmen, wichtig bundesweit für Institutionen wie die Queerfilmnacht und eben Filme von und für die Szene. www.salzgeber.de