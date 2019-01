Ein TEDDY AWARD steht schon fest!

× Erweitern Teddy 2019

Foto: Esra Rotthoff Falk Richter

Wieland Speck, Vorstand der TEDDY Foundation, gibt schon einen Preisträger der 2019er-Verleihung bekannt.

Es ist Falk Richter! Der in Hamburg geborene Künstler wurde vor allem durch Texte wie „Gott ist ein DJ“, „Electronic City“, „Small Town Boy“ und „Je suis Fassbinder“ bekannt; in der Spielzeit 2018/19 inszeniert er u. a. am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, am Royal Dramaten in Stockholm sowie am Théâtre National de Strasbourg. 2018 wurde er bereits zum Ritter des Ordens der Künste und der Literatur in Frankreich ernannt.

TEDDY AWARD

„Für das emanzipatorische Wirken der darstellenden Künste hat das Theater von Falk Richter kontemporär die überzeugendsten Werke erbracht“, verrät der Wahlberliner Wieland Speck. „Die Kombination ästhetischer und analytischer Kommunikation, auch unter prominenter Einbeziehung von Arbeiten von Videokünstlern wie Chris Kondek, Michel Auder und Björn Melhus, tragen zur Inspiration des derzeitigen Filmschaffens bei. Die TEDDY Foundation zeichnet Falk Richter als Beweger, von dem wir uns nachhaltige Impulse für das zukünftige queere und weltoffene Kino wünschen, mit dem Special TEDDY AWARD aus.“

Wir gratulieren!

Maxim Gorki Theater Smalltwon Boy

Am Berliner Maxim Gorki Theater wird Small Town Boy wieder am 2. Februar zu sehen. Falk Richters Verräter – Die letzten Tage steht dort am 19. Februar auf dem Spielplan. gorki.de

15.2., 33. TEDDY AWARD, Volksbühne, Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin, 21 Uhr