DVD: The Pass

× Erweitern Foto: Salzgeber THE PASS

THE PASS

Ben A. Williams' Film hatte das Theaterstück „The Pass“ von John Donnelly als Vorlage. Es geht um das, was wohl immer noch nicht sein darf: Homosexualität in der Fußballwelt.

Salzgeber veröffentlicht Ende Januar die DVD des von Kritikern hochgelobten Films, der von den Spielern Jason und Ade erzählt, die einst als Teenager – und damals bereits Spieler der Premier League – in einem Hotelzimmer ihrem Verlangen (etwas) nachgaben, es danach aber recht unterschiedlich verarbeiteten.

Jetzt, ein Jahrzehnt später treffen die beiden Männer erneut aufeinander. Jason ist inzwischen hauptberuflich Profifußballer, sein Schwulsein hat er der Karriere geopfert.

Foto: Dictum Media / CC BY 3.0 / wikimedia.org Thomas Hitzlsperger Thomas_Hitzlsperger. Foto: Dictum Media - http://www.mynewsdesk.com/se/eurogamessthlm/images/thomas-hitzlsperger-photo-dictum-media-400178, CC BY 3.0, Link

Der Film erzählt äußerst intim und sensibel von dem Aufeinandertreffen zweier Männer, in dem Hotelzimmer. Natürlich denkt man dabei auch an das Coming-out von Thomas Hitzelsperger (Bild rechts) nach seiner Karriere, aber auch an die Sportler und Trainer, die man immer mal wieder in der Szene sieht – oder knutschend auf dem Berliner Gendarmenmarkt – die sich allerdings nicht outen wollen, aus Angst, ihre Karriere und homophobe Fans und Sponsoren zu verlieren.

www.salzgeber.de