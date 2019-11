DVD • Der Körper als Feind

Sieht man den Titel des Films „Spielplatz des Teufels“ (im Original: „The Devil’s Playground“) vielleicht schon in Verbindung mit dem geheimnisvoll dunkel gehaltenen Cover der DVD und schnappt noch die Information dazu auf, dass der Schauplatz dieses Films ein katholisches Internat in einem kleinen Ort in Australien im Jahre 1953 in einer Brudergemeinschaft ist, in der von jedem Mitglied vor allem Entsagung, Besinnung und Selbstdisziplin verlangt werden, so könnte man an einen Film denken, in dem es in Bezug auf Sex und Gewalt in einer hermetisch abgeschotteten Männerwelt hoch hergeht. Das tut es hier aber nicht.

Wer Sex and Crime in schwuler Form in der Welt einer religiös verquasten Männergesellschaft sucht, um sich durch Nervenkitzel mit SM Flair auf Touren zu bringen, ist hier buchstäblich ‚im falschen Film‘. Der unter der Regie von Fred Schepisi und nach Themen aus dessen eigener Biographie 1976 herausgekommene und nun erstmals ungeschnitten und mit deutscher Synchronisation als DVD und Blu-Ray bei cmv-Laservision erschienene Film ist ein Werk der leisen Töne. Und obendrein eines, das sich in der Entfaltung Zeit lässt – deutlich mehr als wir es heute zumeist gewohnt sind.

Hinter den Mauern des Internats

Spielplatz des Teufels ist auf Blu-Ray und DVD erhältlich

Der Film erzählt die Geschichte von Tom Allen (gespielt von Simon Burke), einem 13-jährigen Jungen, der Priester werden möchte und in einem abgelegenen Internat der Maristenbruderschaft in Australien lebt, einer Erziehungsstätte, in der strengste Regeln gelten und der Körper als schlimmster Feind des Menschen betrachtet wird. Zu Beginn des Films gibt es eine Szene, in der sich die Jungen der Internatsschule nach einem Bad im See duschen. Dabei müssen grundsätzlich alle ihre Badehosen anbehalten. Einer der Padres stößt eine verschlossene Duschkabinentür auf und entdeckt einen Jungen, der sich unbekleidet duscht mit der Begründung, er könne sich sonst nicht richtig säubern. Brüsk wird der Junge angewiesen, seine Badehose sofort wieder anzuziehen mit den Worten: „Die Augen sind die Fenster der Seele und müssen geschützt werden jederzeit“, denn es gehe darum „Euch zu reinigen von allem Körperlichen.“

Dies schlägt das Grundthema im klösterlichen Leben der Bruderschaft an, das, worum alle sich krampfhaft bemühen und das, worunter alle – Schüler und geistliche Lehrer – permanent leiden. Tom ist ein sensibler und im Kern auch ein lebensfroher Junge. Er führt einen Kampf gegen den Drang sich selbst zu befriedigen, den er aber immer wieder verliert und der ihn in Gewissensnöte stürzt, die ihn zum Bettnässer werden lassen, wofür er von anderen Mitschülern gehänselt wird.

Trieb, Unterdrückung, Scham

Die Unterdrückung des Körpers verlangt ihren Preis aber auch bei den anderen. Immer wieder müssen Schüler plötzlich „ihr Bündel packen“ und von jetzt auf gleich das Internat verlassen, weil sie gegen Regeln verstoßen haben, wobei weder die Mitschüler noch die Zuschauer Aufschluss über die jeweilige Ursache erhalten, sondern lediglich Mutmaßungen zu Hintergründen (z.B. die Vermutung, man hätte Pornohefte bei einem der Schüler entdeckt) die Runde machen. Andere Schüler geben sich dem Schmerz und der Schmerzlust in selbstverletzenden und masochistischen Aktionen hin, bei denen einer der Schüler auch zu Tode kommt. All dies zeigt der Film aber nur in Andeutungen. An keiner Stelle wird er physisch offensiv oder gar pornographisch.

Am direktesten zeigt der Film noch die Irrungen in der Gemeinschaft der Padres. Zwei von Ihnen pflegen gelegentliche Ausflüge zu Sportevents dazu zu nutzen, in Zivilkleidung unters Volk zu gehen und sich zu betrinken. Ein anderer entwickelt bei einem Schwimmbadbesuch geradezu voyeuristische Aktivitäten den dort sichtbaren Mädchen und Frauen gegenüber. Und wieder ein anderer fällt nach dem tragischen Tod eines Schülers im See in eine Hasstirade auf das Leben an sich.

Der erbarmungslose Kampf gegen den Körper bindet alle Energien. Er führt zu Verstrickung, Triebabfuhr und damit aufgeladener Schuld, die einen noch härteren Kampf gegen den Körper erfordert und damit die Spannung, die sich in blinder Abfuhr entlädt, weiter verstärkt. Dies ist der Teufelskreislauf, in dem sich die religiöse Gemeinschaft, in der der Film spielt, verwickelt, aus dem sie nicht rausfindet, den sie aber mit größter Kraftanstrengung irgendwie unter Kontrolle zu halten versucht. Der Film beschreibt diese Dynamik schonungslos und subtil zugleich. Er ist angesichts heutiger Sehgewohnheiten sicher kein cineastischer Selbstläufer, aber er ist ein Zeugnis einer Welt, die nicht nur, aber auch durch die in den letzten Jahren zu Tage getretenen Gewalt- und Missbrauchsskandale aus kirchlichen Einrichtungen bei uns, ihre unseligen Spuren hinterlassen hat.

Der Film zeigt die religiös pervertierte Verquickung von Macht, Kontrolle, Sexualität und Schuld, der letztlich nur durch einen radikalen Bruch mit dem System, in dem dies geschieht, zu entkommen ist. Tom verlässt am Ende die Welt der Bruderschaft und geht zurück in die ‚normale‘. Und auch dies geschieht im Film ganz ohne Paukenschlag.

THE DEVIL´S PLAYGROUND, Australien 1976, Blu-Ray & DVD: PAL / Dolby Digital 2.0/ Bildformat Widescreen, Deutsche Synchronfassung und englische Originalfassung, Laufzeit: 99 Minuten FSK16, http://www.cmv-laservision.de