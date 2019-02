DianaRoss: Weil sie Geburtstag hat

× Erweitern Diana Ross 2019

Foto: Motown Records Diana Ross

Anlässlich ihres 75. Geburtstags, wird es im März weltweit in ausgewählten Kinos den Film „Diana Ross: Her Life, Love and Legacy“ zu sehen geben.

Am 26. März soll die Konzertdokumentation mit Kommentaren von Familienmitgliedern und Freunden als Kino-Special in deutschen Kinos Fans und Freunde der Soul- und Disco-Legende vereinen. Gut zu wissen: Miss Ross selbst ist Executive Producer dieser Kino-Produktion. 1983 musste die Sängerin einst aufgrund eines Sturms ein Konzert im Central Park abbrechen, wiederholte es jedoch am folgenden Tag vor enthusiastisch jubelnden Fans. Ein schöner Blick auf das discoide Jahr 1983 und eine große Frau und Künstlerin*!

Kinos und Kartenverkauf: fathomrocks.com

Foto: EMI Diana Ross

*Die am 26.3.1944 geborene Diana Ross führte seit 1964 über zwanzig Mal die Album- und Singlecharts an und landete über sechzig Charthits (u. a. „Upside Down“, „Ain't No Mountain High Enough“, „Not Over You Yet“, „The Boss“ und „Chain Reaction“). Bis 1969 war sie Frontfrau der Girlgroup The Supremes („Where Did Our Love Go“, „You Keep Me Hangin' On“, „Love Child“, „Stop! In the Name of Love“ ...). Eine der größten Schwulenhymnen stammt von ihr: „I'm Coming Out“ (zusammen mit den Jungs von Chic). Sie war eine enge Freundin von Michael Jackson – man sagt auch, er habe sich so oft operieren lassen, um so auszusehen, wie sie ... www.instagram.com/dianaross