Comedy Central mit Lady Q

Nina Queer aka Lady Q

Ende April nimmt sich der Sender einem sehr spaßigen Format an. Mit dabei ist auch eine Wahlberliner Diva, deren Stärken die Improvisation und das Spontane sind: Nina Queer.

Ab dem 27. April läuft „Roast Battle“ auf Comedy Central – hier stehen sich junge Stand-up-Comedians auf einer Bühne gegenüber und liefern sich einen möglichst lustigen verbalen Schlagabtausch. Bei der jetzt im April startenden ersten Staffel sind unter anderem Nina Queer und Evil Jared dabei!

Thomas Hermanns Am 10. März 1997 startete der „Quatsch Comedy Club" von Thomas Hermanns und revolutionierte die Fernseh- und Kulturwelt

„Vor kurzem wurde ich von Comedy Central gefragt, ob ich Lust hätte, mich im Quatsch Comedy Club auf ein Roast Battle nach amerikanischem Vorbild einzulassen. Natürlich gegen professionelle Comedians. Die habe ich so erfolgreich weggehauen, dass ich hinterher die gesamten Punkte bei Publikum und Jury einheimste. Ich hab meinen Job sogar so gut gemacht, dass direkt eine zweite Sendung mit mir hinterher produziert wurde. Man war begeistert. Und ich auch, denn ich wusste bis zu dem Zeitpunkt ja gar nicht, dass ich so was kann.“ Nina Queer

Immer samstags zeigt Comedy Central eine Doppelfolge, los geht es dieses Wochenende um 22 Uhr mit C. Heiland im Duell mit Friedemann Weise. Im Anschluss klären Osan Yaran und Kinan Al, wer von ihnen am krassesten integriert ist. In der zweiten Folge demonstrieren Nina Queer und Simon Stäblein, dass die besten Pointen abseits der Klischees zu finden sind ...