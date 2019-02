Ekstase, Tanz und Rausch

× Erweitern Foto: Alamode Fim CLIMAX

Der im April für das Heimkino erscheinende Film CLIMAX des argentinischen Regisseurs Gaspar Noé macht seinem Titel alle Ehre. Was als harmlose Tanzprobe beginnt, endet in einem orgiastischen Horrortrip.

CLIMAX Ab 12. April 2019 auf Blu-Ray, DVD und VOD

21 junge Tänzer und Tänzerinnen treffen sich am Vorabend vor ihrer großen Tournee in einem Übungszentrum, um noch einmal alles durchzugehen und auch ein wenig zu feiern. Irgendwer hat aber eine Droge in den Sangria gemixt und als das bemerkt wird, ist es schon zu spät. Ein wahnsinniger Höllentrip aus Tanz, Sex und Aggression entsteht, dessen ganzes Ausmaß erst im Morgengrauen von der Polizei entdeckt wird.

Regisseur Gaspar Noés ist für seine drastischen Arbeiten bekannt, dennoch sollten selbst Fans des Argentiniers sich nicht zu sicher fühlen: CLIMAX geht weiter, als alles, was Noés bisher abgeliefert hat. Fans der Musik und Ästhetik der 1990er-Jahre können sich freuen: Von Giorgio Moroder über Daft Punk bis Cerrone und natürlich „Windowlicker“ von Aphex Twin reicht die Bandbreite des immer nie stoppenden Beats in CLIMAX.

