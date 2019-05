Amanda Lear ist wieder fleißig

× Erweitern Foto www.instagram.com/amanda.lear

Bild: Pierre et Gilles, 1980 Amanda Lear

„Der erste Drehtag meines neuen Films ...“ Huch! Amanda Lear dreht einen neuen Streifen. 2019! Okay, sie ist dabei. Schön!

Vor wenigen Stunden postete die gute Freundin von Jean Paul Gaultier einen ersten Schnappschuss vom Filmset. Mehr verrät sie aber noch nicht ...

Fotos: Sony Music Amanda Lear

Bekannt wurde Frau Lear als Model und Muse des Malers Salvador Dalí. Berühmt wurde Amanda dann ab den 1970ern als Sängerin mit Hits wie „Follow Me“, „Queen of China Town“, „Blood and Honey“ sowie „Egal“ und „Fashion Pack (Studio 54)“.

Seit den 1980er-Jahren ist Amanda Lear vor allem in Italien und Frankreich als Fernsehmoderatorin erfolgreich, doch auch bei uns in Deutschland kennen sie viele noch als Moderatorin der Erotiksendung „Peep!“ auf RTL II (1995 – 1996, dann folgte Verona Pooth als Host). Ob Amanda 2019 wirklich 80 Jahre jung wird oder doch noch etwas jünger ist, bleibt genauso ein Geheimnis wie ihr ursprüngliches Geschlecht* – und geheimnisvoll gibt sie sich gerne, ganz wie die von ihr einst besungene Sphinx. Wir sind gespannt auf den Film!

Fun Fact: Amanda Lear arbeitete in Sachen Musik einst mit Giorgio Moroder zusammen.

www.instagram.com/romy_haag Romy Haag und Freddie Mercury

*Schon immer gab es das Gerücht, Amanda Lear sei transsexuell, sie selbst kommentierte das immer zweideutig.

In dem 1999 erschienenen Buch „Eine Frau und mehr“ der transsexuellen Romy Haag schreibt diese, dass sie Amanda im berühmten Transenklub „Caroussel Paris“ kennenlernte und sie auch später in Berlin in der Szene traf, Amanda Lear kommentierte das nicht ...

