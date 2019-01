Kino: A Gschicht über d'Lieb

× Erweitern Foto: Salzgeber A Gschicht über d'Lieb

Peter Evers Liebesdrama mit u. a. Rafael Gareisen und Svenja Jung läuft beim „40. Filmfestival Max Ophüls Preis“. Ein Heimatfilm? Nein. Der Regisseur selbst sieht diesen Film „nicht als Heimatfilm, sondern als Liebesfilm.“

Gedreht wurde der Film in und um die wunderschöne Gegend Schwäbisch Halls, seine Geschichte ist aber alles andere als pittoresk. „Die Enge, die Unmöglichkeit eines Ausweges, die Verhaftung in angestammte Rollenbilder ist stets vorhanden“, verrät der in München geborene Peter Evers über den Film, der in den 1950ern spielt und von einem Geschwisterpaar erzählt, dass sich gegen gesellschaftliche Konventionen stemmt. „Das Leben ist hart. Ein Bauer ist ein Bauer, eine Magd eine Magd, und der Hofhund auch kein Streichelviech! Klare einfachehe Regeln. Wer sich daran hält, kann gut leben. Dass Maria dem Hund Zärtlichkeiten zukommen lässt, macht sie schon zu etwas Besonderem. Es ist das sich Nicht-unterordnen-wollen, das Auf begehren gegen starre Traditionen, das Maria und Gregor sich abheben lässt.“ Der Kinostart ist am 4. Juli.

Gut zu wissen: Svenja Jung kennt man auch aus „Die Mitte der Welt“