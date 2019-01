DVD: Alexander McQueen

× Erweitern Foto: 2018 PROKINO Filmverleih GmbH / A. Denlau Alexander McQueen und seine Mutter. Er brachte sich einen Tag vor ihrer Beerdingung um.

Der 1969 geborene britische Modedesigner war bis zum seinem Freitod am 11. Februar 2010 DER Mann hinter Labels wie Givenchy und dem Image von Lady Gaga.

Der im April auf DVD, Blu-Ray und VOD erscheinenden Dokumentarfilm „ALEXANDER MCQUEEN – DER FILM“ der Filmemacher Ian Bonhôte und Peter Ettedgui ist eine intensive und sensible Würdigung des Genies. Privates Archivmaterial, Videoaufnahmen seiner spektakulären Modenschauen und Interviews mit seinen Weggefährten zeichnen das Bild eines kreativen Punks, der Mode und Erotik liebte.

„My shows are about Sex, Drugs and Rock 'n' Roll”, das war sein Motto. Ohnehin war ihm nichts ferner, als etwas zu verstecken. „Ich war mir und meiner Sexualität immer sicher und habe nichts zu verstecken. Ich ging direkt vom Schoß meiner Mutter auf eine Schwulenparade.“

Alexander McQueen ließ sich in der berühmten Londoner Savile Row und beim Herrenausstatter Anderson & Sheppard zum Herrenschneider ausbilden und studierte an der angesehenen Modeschule Central Saint Martins College of Art and Design. Er war unter anderem Chefdesigner des Modehauses Givenchy und Kreativ-Direktor bei GUCCI und galt als kreativer Vordenker der Branche.