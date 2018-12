33. TEDDY AWARD – Vorverkauf hat begonnen!

× Erweitern Foto: xamax Wieland Speck

Foto: M. Rädel Volksbühne Foto: M. Rädel

In ziemlich genau zwei Monaten wird der 33. TEDDY AWARD verliehen. Diesmal in der legendären Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte. Ab heute kannst du dir Tickets sichern.

Die Feierlichkeiten zum 33. TEDDY AWARD finden am 15.2. statt und bieten neben der festlichen Verleihung einen exklusiven Empfang und die große After-Show-Party. Der Abend wird der queere Höhepunkt der 69. Internationalen Filmfestspiele Berlins (Berlinale).

Karten gibt es über den Webshop der Volksbühne oder telefonisch über die Ticket-Hotline 030 24065777. Ohne Vorverkaufsgebühren können sie auch in der Eisenherz Buchladen in Berlin-Schöneberg erstanden werden.

Wer für den Saal keine Karten mehr ergattert, kann im Roten Salon per Livestream dabei sein.

> Mehr Infos: teddyaward.tv