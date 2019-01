Willst du so bleiben, wie du bist?

Herr Mertens nimmt ab

Ein bisschen schwierig, ein Buch über Diätversuche und Sport mit einem Elefanten (!) zu bebildern, oder?

„Herr Mertens nimmt ab“ von Margret Bielenberg und Jochen Mertens tritt aber trotzdem nicht in die Bodyshaming-Falle. Das Buch ist durchaus unterhaltsam zu lesen und wird seinem Ziel gerecht, ein „ratgebendes Lesebuch für den eigenen Weg zum Wohlfühlgewicht“ zu sein. Im Fokus steht Herr Mertens, Ende 50, der mithilfe von Ernährungsveränderung, Sport und Verhaltenstherapie nicht nur zehn Kilogramm verloren hat (so, wie er es wollte), sondern auch noch das Gewicht – seit 4 Jahren – halten kann. Das Buch strotzt nur so vor Tipps, fröhlichen Bildern und Experten. Gut geworden.

www.herr-mertens-nimmt-ab.de