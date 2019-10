× Erweitern Foto: M. Rädel Schwarzwald

Ilka Peemöller

Die Journalistin Ilka Peemöller hat ein Buch geschrieben über ein nicht nur heute von vielen als schwierig empfundenes Thema: Heimat.

Der Anblick von Tannen im Frühlingswind, tosendes Meeresrauschen, der Duft von frisch gebackenem Apfelkuchen oder auch Pferdemist im Herbst. Aber auch die großen Taten großer Persönlichkeiten, all das kann Heimatgefühle auslösen.

Doch darf man denn stolz sein auf seine Herkunft? Wie geht man damit um, wenn man sie verlassen muss? Wie geht unsere Gesellschaft mit denen um, die ihre Heimat verlassen mussten? Und vor allem: Was ist Heimat eigentlich?

In ihrem Buch „Heimat – Wo das Herz zu Hause ist“ lässt sie Prominente zu Wort kommen. Wotan Wilke Möhring, Michael Michalsky, Heino(!), Claudia Roth oder auch Udo Lindenberg und H.P. Baxxter von Scooter kommen zu Wort, mal knackig, mal tiefsinnig aber immer unterhaltsam. Der Sehnsuchtsbegriff Heimat in all seinen Bedeutungen – lesenswert.

