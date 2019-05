× Erweitern Thomas Hermanns

Foto: Robert Recker Gayle Tufts Gayle Tufts

Zusammen mit Gayle Tufts stellt der Comedian am 12. Juni sein neues Buch vor.

Es sei ein „Plädoyer für mehr Mut zur Albernheit, für mehr Authentizität und für mehr Nettigkeit im täglichen Miteinander“. Präsentiert wird das Buch mit einer Lesung und einem Talk im Quatsch Comedy Club in Berlin-Mitte. Los geht es um 20 Uhr.

„the unendliche power of nice“ Thomas Hermanns

„You better be nice, da hast du was davon. (...) In Deutschland gerät gute Laune schnell unter den Verdacht von Oberflächlichkeit oder sogar Dummheit. Wer Erfolg haben will, muss sich eher durchbeißen, als gut gelaunt seine Ziele zu erreichen“, so der Moderator. „All das völlig zu Unrecht!“ Wir sind gespannt auf das Buch. Und die Veranstaltung ...

12.6., Thomas Hermanns: „netter is better“ – Lesung & Talk mit Gayle Tufts, Quatsch Comedy Club, S+U Friedrichstraße, Berlin, 20 Uhr