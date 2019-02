Mitch ist hässlich und der Himmel für Verräter

× Erweitern Stephan Phin Spielhoff

Mit „Der Himmel ist ein Verräter“ erscheint diesen Frühling der womöglich schönste Roman eines in Bremen geborenen Philosophen – ein Buch, das lohnt!

Im Zentrum der Geschichte steht Fitz, der mit seinem Freund Marek im Kreta-Urlaub eine Katze rettet: Joni Mitchell (Mitch), „die hässlichste Katze der Welt“ gehört nun zum Leben des Männerpaares dazu. Und mit ihrer Ankunft kommt etwas in ihm in Bewegung, dass er lange großstadtneurotisch verdrängt hat. Fitz kündigt seinen Werbejob und will sich einen lang gehegten Jugendtraum erfüllen: eine Fernsehserie schreiben. Das klappt tatsächlich, auch wird sie erfolgreich. Aber sein schwuler Seriencharakter wurde gestrichen – „weil sich das nicht vermarkten lässt.“

Also geht der Kampf mit den inneren Dämonen von vorne los. Hat er sein Ziel erreicht? Hat er sich selbst verraten? Und warum taucht dann auch noch seine Jugendliebe Theo auf?

„Der Himmel ist für Verräter“ ist ein durch und durch unterhaltsames und zum Reflektieren anregendes Buch über eine Welt voller Liebe, Likes, Lust und Lebensträume.

www.albino-verlag.de