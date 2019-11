Yey, wie süß!

Foto: M. Ruiz 2020 Bullies and Biceps Calendar Leon und Tony Romano

Links oben im Bild: Augen zum Dahinschmelzen und ein schönes Fell ...

Der Promi-Fotograf Mike Ruiz bringt einen recht ungewöhnlichen Kalender zum Jahreswechsel auf den Markt: „Bullies & Biceps“. Der hat nicht nur eine andere Geltungsdauer als seine Mitbewerber, nämlich vom Dezember 2019 bis in den April 202, mit dem Erlös wird dann auch noch Gutes getan!

Eigentlich setzt Mike Ruiz sonst Promis wie Kim Kardashian, Katy Perry, Nicki Minaj, Billy Porter und Nick Jonas in Szene.

Die hier abgelichteten Fitnessmodels posieren alle mit einem New Yorker Pitbull*. Diese – umstrittene – Hunderasse ist in den USA recht verbreitet und hat es aber (dadurch) auch ziemlich schwer. Falsch behandelt, ausgesetzt, gequält leben sie mitunter unter schrecklichen Bedingungen. Um ihnen zu helfen gibt es New York Bully Crew. Und die braucht Geld – und das kommt im Idealfall mit diesem Kalender ins Haus und in die Hundehütte.

*American Pit Bull Terrier werden seit dem 19. Jahrhundert gezüchtet, einst unterstützten sie Rattenfänger

× Erweitern Foto: M. Ruiz Bullies & Biceps