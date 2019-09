Schwule Gedichte vom #Bodensee

× Erweitern Foto: M. Rädel #WATERLOVER Bodensee

Johannes Schacht Peter Salomon lebt in Konstanz

Zugegeben, an manchen Tagen wird man melancholisch am Bodensee. Der Blick auf die mächtigen Alpen, die weiten Wassermassen mit einsamen Schiffen, der Nebel, der Regen, die dunklen Wälder, die teilweise in den See hineinwachsen. Sehnsucht mischt sich mit Fernweh.

Peter Salomon

Manch einer fährt erst gar nicht (mehr) gerne runter an die südliche Außengrenze Deutschlands, weil ihn der mitunter schwer und tief hängende Nebel fertigmacht – egal wie schön der Wald, fruchtbar die Felder und liebenswert schrullig die Menschen dort sind.

In seinem beim Rimbaud Verlag erschienenen Buch „Mylord“ versammelt der Konstanzer Buchautor und Dichter Peter Salomon schwule Gedichte aus den Jahren 1972 bis 2019.

Diese sind freilich nicht immer melancholisch, es geht um Beziehungen, (Sehn-)süchte und queeres Selbstverständnis – und auch mal um den Penis!

Peter Salomon liest am 24. September im Haus Löwenstein, Markt 39, Aachen, 20 Uhr, www.rimbaud.de