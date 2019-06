Michael, sein Bruder und sein Therapeut

× Erweitern Michael Jackson

Michael Jackson Auch David LaChapelle huldigte dem Sänger

An Michael Jackson scheiden sich die Geister. Für die einen ist er ein böser Kinderschänder, für andere ist Mr. Moonwalk einer DER Künstler des 20. Jahrhunderts. Sicher ist aber, dass der Musiker ein Genie in seinem Beruf war.

Gefördert durch unter anderem Elizabeth Taylor, das Team von Motown, Diana Ross und Quincy Jones entwickelte er sich zum größten männlichen Solokünstler des vergangenen Jahrhunderts. Geliebt wurde er für seine Musik (von Disco über Pop, Hip-Hop und Rock war alles dabei), Kritik zog er durch sein queeres Auftreten (Make-up, Glitzer, Glitter), seinen Lebensstil (man erinnere sich an den Schimpansen Bubbles) sowie durch sein Verhältnis zu Kindern auf sich.

Michael Jackson Michael Jackson: Eminem machte sich über ihn lustig

Zu seinem 10. Todestag dieses Jahr erscheinen gleich zwei Bücher. Das eine, „Die Michael Jackson Tapes“, ist von Rabbi Shmuley Boteach, dem Therapeuten von Michael Jackson. „Es war Michael Jacksons dringlichster Wunsch, dass dieses Buch publiziert wird. Es enthält die intimsten, authentischsten, schmerzhaftesten und erhellendsten Gespräche, die er jemals zur Veröffentlichung freigab“, so Rabbi.

Das andere ist von Jacksons Bruder Jermaine mit dem er bei den Jackson 5 sang. Das Buch namens „You Are Not Alone: Mein Bruder Michael Jackson“ zeigt die private Seite des Barden mit bisher unveröffentlichten Fotos aus dem Familienalbum der Jacksons.

www.hannibal-verlag.de

Foto: Screenshot Youtube / Thriller Michael Jackson Popcorn Mit Quincy Jones nahm Michael Jackson sein erfolgreichstes Album „Thriller“ auf. Mittlerweile lässt sein ehemaliger Förderer kein gutes Haar mehr an Michael. Schade!

„ABC“, „Rock With You“, „Thriller“, „Bad“ oder auch „They Don’t Care About Us“ und „Will You Be There“ in den 1960er-, 1970er-, 1980er-, und 1990er-Jahren lieferte der am 29. August 1958 geborene Michael Jackson (mit und ohne die Jackson 5) weltweite Hits ab. Diverse Skandale (seine Liebe zu Kindern ...) kratzten ab Mitte der 1990er am Image und ließen ihn bis zu seinem Tod am 25. Juni 2009 eher als der Klatschpresse geopferte Person erscheinen. Inzwischen preist ihn wieder die Musikszene und Stars wie Justin Timberlake bezeichnen den „Billie Jean“-Sänger als Vorbild.