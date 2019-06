Lesestoff für den Hochsommer

Am 1. August erscheint mit „Oliver und ich“ ein spannender Mystery-Roman von David Imper.

Rezeptionist Philip interessiert sich für die Zeit, als Filme einfach „nur“ erfolgreich waren – die Zeit der großen Gesten und wenigen Schnitte – und noch keine vor Produktplatzierungen strotzenden Blockbuster. Er lebt eher bescheiden, aber zufrieden, heute würde man sagen „lagom“, und genießt die Weltflucht, die ihm Filme aus den 1930er-Jahren bieten.

Eines Tages wird es mysteriös: Ausgerechnet in einem Horrorfilm entdeckt Philip einen Schauspieler, der ihm aufs Haar gleicht. Er beginnt, über seinen Doppelgänger nachzuforschen, Philip erfährt, dass dieses Talent, Oliver Clark, einst aus London nach Hollywood kam. Schwul und tragisch in den besten Freund verliebt, früh verstorben ... Philip taucht tiefer in die Lebensgeschichte ein, reist an die Orte, die Oliver Clark besuchte, und erfährt mehr und mehr über sich selbst.

