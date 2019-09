× Erweitern Jordan Mejias: „Of Men and Michelangelo“

Der 1475 geborene Künstler Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni war, betrachtet man seine Kunst und sein Wirken, einer DER queeren Persönlichkeiten der Kunstwelt.

Trotz aller offenen Homophobie in der Gesellschaft, und obwohl einer seiner Hauptarbeitgeber der Heilige Stuhl der katholischen Kirche war, schaffte es immer wieder, homophile Elemente in seine Hochrenaissance-Werke einzubauen, den Papst vorzuführen und dem männlichen Körper zu huldigen. Das inspiriert die Szene bis heute – und sei es nur, dass eine schlechte Kopie seiner David-Statue im Garten steht. Auch der US-Künstler Jordan Mejias konnte sich der Strahlkraft dieses Meisters nicht entziehen. Dieser Tage erscheint sein neues Buch „Of Men and Michelangelo“, voller praller Männeransichten ganz im Stile Michelangelos.

„Das Buch ist eine verschwenderische Sammlung männlicher Akte, die alle auf von Michelangelo gemalten oder gezeichneten Figuren basieren“, verrät der Maler. „Also treffen wir wieder auf die nackten, muskulösen jungen Männer, die mit Eichenblättern und Bändern geschmückt sind, diesmal aber zeitgenössisch umgesetzt und nicht an der Decke der Sixtinischen Kapelle in Rom.“

Jordan Mejias: „Of Men and Michelangelo“, Hardcover, 27 x 20 cm, jordanmejias.com

