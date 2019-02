MANGA: Schwules Leben, Liebe, Familie

× Erweitern Bild: Gengoroh Tagame

Bilder: Gengoroh Tagame

Schwule Liebe in einem Manga. Der erste Teil einer klasse Comicreihe von Carlsen Manga erschien diesen Januar, im April kommt Teil 2, im Juli dann Teil 3.

„Der Mann meines Bruders – Die Invasion des Fremden“ ist ein Comic von Gengoroh Tagame, in dem der Autor äußerst einfühlsam und unterhaltsam Menschen jeden Alters für die Rechte von LGBTIQ* sensibilisieren möchte. Absolut kindgerecht umgesetzt!

Gengoroh Tagame

Erzählt wird in dem jetzt gerade veröffentlichten Comic vom bärigen Mike, der die Familie seines verstorbenen Ehemannes kennenlernen möchte – und dazu aus Kanada in eine japanische Kleinstadt reist. Daraus ergeben sich natürlich jede Menge gesellschaftliche und kulturelle Konflikte. So hat der Bruder des verstorbenen Ehemannes noch viele Berührungsängste mit Schwulen. Und dann ist da noch dessen kleine Tochter, die alle Fragen, die sie zu dem Thema so hat, einfach geradeheraus stellt. Mike erklärt aber nicht nur, wie es als Schwuler WIRKLICH ist, sondern erfährt auch mehr und mehr darüber, warum sein verstorbener Mann überhaupt Japan verlassen hat ... Ein schönes, wichtiges und unterhaltsames Buch. Man kann sich auf die folgenden Bände freuen.

„Der Mann meines Bruders“ ist eine Reihe von der 2019 insgesamt vier Bände erscheinen sollen. Und die zusammen mit Titeln wie „Meine lesbische Erfahrung mit Einsamkeit“ Teil des neuen LGBTIQ*-Themenschwerpunktes bei Carlsen Manga sind. www.carlsenmanga.de