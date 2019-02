× Erweitern Roman „Friede, Freude, Coming-out“ von Torsten Widua

Die Pubertät ist für jeden eine schwere Zeit. Ein Coming-out setzt dem Stress aber noch die Krone auf. Daraus können aber auch äußerst lesenswerte Geschichten entstehen.

Geschichten wie diese: Gerade wurde der Roman „Friede, Freude, Coming-out“ von Torsten Widua als Taschenbuch und eBook veröffentlicht. Das Buch des Wahlkölners erzählt von zwei Freunden, Lukas und Tim, die in den 1980er-1990er-Jahren ihr Coming-out erleben. „Auch wenn das Buch nicht meine persönliche Outing-Geschichte widerspiegelt, so weiß ich sehr wohl, wovon ich rede, wenn ich schreibe. Ich bin selbst schwul und habe das Coming-out auf dem Land erlebt“, verrät der 1978 in Bayern Geborene.

Roman „Friede, Freude, Coming-out“ von Torsten Widua Torsten Widua

„Das Buch ist durchaus ein ratgebender Mutmacher für alle, die zögern, sich zu outen. Denn es zeigt: Die Reaktionen von Familie, Freunde und privatem Umfeld müssen nicht immer negativ ausfallen. So manch einer, bei dem man denkt 'Er wird mich sozial verstoßen', reagiert oft viel positiver – wie ich aus eigenen Erfahrungen weiß.“

Und auch Lukas und Tim machen diese Erfahrung, nachdem sie es endlich wagen, ihren Mitmenschen – der Dorfgemeinschaft – zu sagen, dass sie mehr als nur Freunde sind. Lesenswert.

www.torstenwidua.de

www.friede-freude-comingout.de