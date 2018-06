Erfüllung kommt von innen

× Erweitern Rotkehlchen im Wald, Foto: M. Rädel

Ja, Gelassenheit kann man lernen. Ja, Stress führt zu Burn-out. Doch wie entkommt man der Tretmühle aus Kollegendruck und Kundenmeckern?

Manchmal nervt und stresst die Arbeitswelt. Oder die Familie, die, so lieb man sie hat, auch jede Menge Ansprüche an einen stellt („Warum bist du denn auch weggezogen, wir renovieren gerade ...“). Da fällt es mitunter schwer, gesund zu leben, einmal durchzuatmen, zur Ruhe zu kommen. Aber es geht!

Denn eigentlich will einem ja niemand etwas Böses (Ausnahme ist die Arbeitswelt, aber auch da gilt: Dein Leben endet nicht mit einer Auszeit vom Arbeitsleben!). Das Buch „Finde deinen inneren Mönch – 12 Wege zu mehr Gelassenheit“ von Tim Schlenzig gibt Hilfestellung, besser zu leben, glücklicher zu werden. Auch der Autor fühlte sich einst gefangen. Eine innere Stimme – Schlenzig nennt sie den „inneren Mönch“ – verlangte immer lauter nach Veränderung, nach Kündigung statt Karriere. Also schmiss er alles hin und teilt seitdem seine Erfahrungen in dem Blog myMONK, den heute Hunderttausende lesen. Es gibt also immer einen Plan B, auch wenn der manchmal nicht gleich zu entdecken ist. Ein tolles, tolles Buch!

Tim Schlenzig: Finde deinen inneren Mönch – 12 Wege zu mehr Gelassenheit, Dudenverlag