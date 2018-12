BUCHTIPP: Queer in Israel

× Erweitern Foto: Ilan Nachum / Hentrich & Hentrich Nora Pester: Queer in Israel

Erst 1988 wurde es in Israel legal, den zu lieben, dessen Sein das Herz zum Pochen bringt.

Nora Pesters Buch mit Fotografien von Ilan Nachum, das gerade beim Hentrich & Hentrich Verlag Berlin Leipzig erschienen ist, feiert das – und lässt uns sehen, wie die Szene dort so ist. Immerhin ist Israel in Sachen LGBTIQ* eine Art Oase der Toleranz, Freiheit und Liebe im Nahen Osten für queere Menschen.

Nora Pester: Queer in Israel

Auf über 165 Seiten erfährst du in diesem prallen (und schönen!) Buch Interessantes zur rechtlichen Situation von Schwulen, Lesben und Queers in Israel, über queere Familienmodelle und Elternschaft, queeren Zionismus, LGBTIQ* in der Armee und Persönliches über den Fotografen.

Und „gleichzeitig offenbart sich an diesem Thema die tiefgreifende Spaltung der israelischen Gesellschaft zwischen der „Bubble“ Tel Aviv und dem Rest des Landes sowie zwischen ultra-progressiven und ultra-konservativen Lebensformen und Denkmustern“, so die Herausgeberin Nora Pester.

Fun Facts: Der Fotograf Ilan Nachum wurde in Jerusalem geboren. Studiert hat er Film an der Beit-Zvi School for Performing Arts und war Kameramann für Discovery Channel, National Geographic und arte. Seit 2002 lehrte er Fotografie und Film an der Ma’ale School of Film in Jerusalem, seit 2008 arbeitet er als freier Fotograf, 2014 erschien sein opulenter Bildband „Tel Aviv - one day in the city´s life“. www.hentrichhentrich.de