BuchKUNST und Kleinstadtlümmel

Loverboys: Kleinstadtlümmel packen aus

Gleich zwei Bücher aus dem Hause Männerschwarm wollen wir dir hier vorstellen. Und diese, das verrät schon der Name, sind aus gänzlich unterschiedlichen Genres.

Da wäre zum einen „Kleinstadtlümmel packen aus“ (Bruno Books) von Tilman Janus aus der Loverboys-Reihe (Band 157!).

Erzählt wird dort in sexueller Sprache von Julian, 18 Jahre jung, der Lust auf wilde Sexabenteuer mit Männern – und natürlich ein süßer Bengel ist. Leichte Kost, aber sehr lustig, wenn man an die Gesichter der mit dem Buch beschenkten, denkt. Schon dafür lohnt die Anschaffung.

„Hotel zum Goldfisch“ von Alec Scouffi, Männerschwarm Verlag

Ungleich hochwertiger ist da das Buch „Hotel zum Goldfisch“ von Alec Scouffi.

Der Autor wurde 1886 in Alexandria geboren, 1932 ermordet, der Täter wurde nie gefasst. Das Buch erschien 1929 und nimmt uns mit in das Paris der 1920er-Jahre, in das gar nicht so sehr versteckte queere Leben der Szene damals. Lässt uns teilhaben an Bällen und Begegnungen in Dampfbädern, erzählt von echten und „falschen“ Damen. Und von dem Burschen Pierre, genannt Chouchou, der in einen Strudel der käuflichen und echten Liebe gerät. Ein Zeitdokument, dank der Bibliothek rosa Winkel und dem Männerschwarm Verlag wieder zu haben.

www.maennerschwarm.de