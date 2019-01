BUCH: Sei mutig

Foto: Carlota Bird Ben Brooks

Ben Brooks hat mit „Stories for Boys Who Dare to Be Different – Vom Mut, anders zu sein“ ein wirklich klasse Werk am Start.

„Dieses Buch kann Leben retten. Dieses Buch kann Leben verändern. Dieses Buch kann dazu beitragen eine neue Generation von Jungs hervorzubringen, die es wagen ihren eigenen Weg zu gehen“, verrät der Autor gleich vorweg.

Ben Brooks

Und ja, denn wenn man hier sieht, was andere Männer so alles bewegen konnten, was zu schaffen ist, wenn man zu sich selbst steht, bekommt man ein gutes Gefühl. Wenn man diese knackigen Porträts samt ansprechender Comic-Illustration genießt, weiß man, dass man alles richtig macht, wenn man zum Beispiel den Kollegen in die Schranken weißt, den Mobber bloßstellt oder auch einfach kündigt, um nach dem wohlverdienten Sabbatjahr neu durchzustarten. Aber keine Bange, „Stories for Boys Who Dare to Be Different – Vom Mut, anders zu sein“ ist kein weiteres Buch zum Thema Selbstfindung. Es ist eine fürwahr inspirierende Geschichtensammlung für Menschen, die bewusst oder unbewusst Vorbilder brauchen – jenseits aller heteronormativen Stereotypen. Zum Reinlesen empfehlen wir die Kapitel Harvey Milk, Oscar Wilde, Roald Dahl und Konfuzius.

Ben Brooks: „Stories for Boys Who Dare to Be Different – Vom Mut, anders zu sein“, www.loewe-verlag.de