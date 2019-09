Andrew Ridgeley „WHAM! George & ich“

× Erweitern Foto: Columbia Records WHAM!

Als ABBA sich 1982 zurückzogen, begann die große Zeit eines Duos, das dank Hits wie „Wake Me Up Before You Go-Go“, „Young Guns (Go for It!)“, „Last Christmas“ und „The Edge of Heaven“ bis heute zur kollektiven Erinnerung der 1980er gehört: WHAM!.

George Michael und Andrew Ridgeley kannten sich schon aus der Schule und waren auch nach dem Band-Ende immer noch gut aufeinander zu sprechen. Und anders als bei dem anderen 1980er-Duo, Modern Talking, gab es weder einen medialen Zickenkrieg noch erfolgreiche Comebacks. Es gab einfach kein Comeback.

Foto: Sony Music George Michael

Dafür aber eine Solokarriere von George Michael, die schon zu WHAM!-Zeiten mit „Careless Whisper“ startete und mit Erfolgen wie „Faith“, „Jesus To a Child“, „I Want Your Sex“ und „Freedom! '90“ erneut Popgeschichte schrieb.

Foto: Columbia Records WHAM! 1985

In dem Buch „WHAM! George & ich“ schreibt Andrew Ridgeley – der Umweltaktivist war übrigens zwanzig Jahre mit der Bananarama-Sängerin Keren Woodward verheiratet – zum ersten Mal über die Zeit als gefeiertes Duo, Georges lange vor der Öffentlichkeit verheimlichter Liebe zum eigenen Geschlecht und die ganzen Höhen und Tiefen, die so ein Leben als Teenager-Idol mit sich bringt. Das Buch erscheint Anfang Dezember bei HarperCollinsGermany, ein Stück Popgeschichte, das sich zu lesen lohnt.

