Reinhard Kleist

Der Berliner Graphic-Novel-Künstler Reinhard Kleist widmet sich in seinem neuen Buch dem amerikanischen Boxweltmeister Emile Griffith (1938 – 2013), der zeitlebens als Sportler gefeiert wurde – als queerer Mann aber mit Repressalien zu kämpfen hatte.

„Knock Out!“ heißt der neue Comic von Reinhard Kleist, der Ende August bei CARLSEN erscheinen wird. In ihm erfahren wir mehr über das Leben des Boxers, der 1962 seinen Gegner im Ring so stark verletzte, dass dieser an den Folgen starb.

„Wie seltsam das ist … Ich töte einen Mann, und die meisten Leute verstehen das und verzeihen mir. Hingegen, ich liebe einen Mann, und so viele halten das für eine unverzeihliche Sünde, die mich zu einem schlechten Menschen macht. Wenn ich auch nicht im Gefängnis gelandet bin, so war ich trotzdem fast mein ganzes Leben lang eingesperrt“, so Emile Griffith dazu.

1992 wurde der Sportler fast zu Tode geprügelt, als er eine Schwulenbar verließ ... Die Graphic Novel lässt uns teilhaben an seinen inneren Kämpfen, seinem Wunsch zu lieben, und gibt einen erdrückenden Einblick in die Gesellschaft des 20. Jahrhunderts.

