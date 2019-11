× Erweitern Ausschnitt des Buchcovers „Das Alphabet des Meeres – Gedichte“ von Christoph Klimke

Foto: R. Rühmeier Christoph Klimke

Alles Gute, geschätzter Christoph Klimke!

Der 1959 in Oberhausen geborene Schriftsteller lebt seit 1984 in Berlin, pendelt aber regelmäßig nach Heidelberg, arbeitet in Hamburg und auch mal in Frankfurt, Helsinki oder Göttingen. Der Autor veröffentlichte viele international beachtete Bücher, zum Beispiel „Der Sünder, Fragen an Pier Paolo“, „Blaue Träume“, „Du mein Ich“, „Wo das Dunkel dunkel genug“ sowie „Fernweh. Gedichte“.

Zudem schrieb Christoph Klimke mehrere Theaterstücke. Bekannt wurde auch seine Zusammenarbeit mit dem Dichter Mario Wirz (1956 – 2013). Ausgezeichnet wurde er unter anderem mit dem Ernst-Barlach-Preis für Literatur. Gerade erschien sein wunderbarer Gedichtband „Das Alphabet des Meeres – Gedichte“ beim Elfenbein Verlag.

Mario Wirz & Christoph Klimke Querverlag

„Geboren bin ich am Totensonntag im November 1959, ein gutes Omen eigentlich. Im Kindergarten kommandierten uns Nonnen, die die Heilige Inquisition zurücksehnten, deshalb uns Ungehörige auf den Tisch stellten, damit alle anderen Kinder dann den Schuldigen auslachten.“ Christoph Klimke in „Unwiderruflich glücklich“, Querverlag, www.querverlag.de

Gut zu wissen: Christoph Klimke liebt Papier, schrieb ein Theaterstück über Marilyn Monroe und ist NICHT auf Social Media zu finden.