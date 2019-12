Zeitgenössische fotografische Positionen

Queere Kunst unterscheidet sich durch den Blickwinkel von dem, was man sonst in der Kunstwelt präsentiert bekommt.

Und ist diese Welt der Kunst auch ohnehin ein Reigen der Mutigen und Avantgardistischen, so muss sich auch hier Queeres beständig gegen Verflachung und Missbrauch für Pinkwashing wehren.

Daher ist es gut und richtig, wenn bekannte und weniger bekannte Künstler zu einem queeren Ganzen vereint werden. Hier kann die Fülle und Kreativität für jeden gebündelt präsentiert werden – und so auch abseits der Metropolen Lust aufs queere Leben machen. „new queer photography“ ist so ein Buch.