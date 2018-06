Startschuss Sommerfest

× Erweitern Foto: gemeinfrei / CC=

Unter anderem Stand Up Paddling* steht auf dem Sportprogramm des großen Sommerfestes von Startschuss. Wer es lieber trocken mag, kann Selbstverteidigung, Yoga, Tennis, Fitness, Torwandschießen, Tischtennis und vieles mehr ausprobieren, oder bei der Mini-Kicker-WM mitmachen.

Zum Chillen gibt es bei Bratwurst und Erfrischungen Musik auf die Ohren.

Das Sommerfest in Zusammenarbeit mit Hamburg Pride startet am Samstag, 9. Juni, um 12 Uhr in der Wendenstraße 120. Weitere Informationen gibt es auf www.startschuss.org. Fragen bitte an kontakte@startschuss.org.

× Erweitern Foto: fsHH auf pixabay / gemeinfrei/CCO Stand Up Paddling Auf der Alster in Hamburg immer häufiger zu sehen.

*Stand Up Paddling-Saison (SUP) bei Startschuss

SUP ist wie ein Kurzurlaub. Auf dem Wasser chillen und den Sommer genießen. Anfänger und Fortgeschrittene sind gleichermaßen willkommen. Nach kurzer Einweisung und ersten Trockenübungen geht es direkt aufs Wasser!

13.6. – 29.8.2018, Mittwochs 18 – 20 Uhr, Startpunkt direkt am Fleet beim Elbgänger-Center, Wendenstr. 120 in Hammerbrook, Anmeldung bei Mira-Kristin unter sup@startschuss.org. Infos: www.facebook.com/SUP.Startschuss und www.startschuss.org