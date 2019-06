Draußen kommt gut!

× Erweitern Foto: S. Zeller / gemeinfrei Grillen Park

Unter anderem Stand Up Paddling (SUP)*, Beachvolleyball, Tischtennis und Darts stehen auf dem Sportprogramm des großen Sommerfestes von Startschuss am 15. Juni.

Wem Sport im Sonnenschein oder ganz grundsätzlich zu anstregend ist, der kann sich auch am Grill betätigen oder gleich auf Flüssignahrung Bier oder andere Erfischungen umsteigen.

15.6., Samstag, Wendenstraße 120, 15 Uhr, Bus 112 & 160 Wendenstraße, S Hammerbrock, www.startschuss.org / kontakte@startschuss.org.

× Erweitern Foto: Startschuss e. V. Stand Up Paddling

SUP bei Startschuss

SUP ist wie ein Kurzurlaub. Auf dem Wasser chillen und den Sommer genießen. Die Sparte bei Startschuss entwickelt sich hervorragend. In diesem Jahr gibt es deswegen wöchtenlich zwei Termine. Anfänger treffen sich am Donnerstag von 18 bis 20 Uhr und Fortgeschrittene am Mittwoch von 18 bis 20 Uhr.

15.5. – 29.8.2019, SUP Elbgänger, Center, Fleet beim Elbgänger-Center, Wendenstr. 120, um Anmeldung unter sup@startschuss.org wird gebten, www.facebook.com/SUP.Startschuss