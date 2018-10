Startschuss in Paris

× Erweitern Foto: Niels Walker für Startschuss e. V.

Elf Medaillen (4-mal Gold, 5-mal Silber, 2-mal Bronze) konnte Hamburgs schwul-lesbischer Sportverein STARTSCHUSS bei den Gay Games in Paris erringen. Die Gay Games sind das größte Sportereignis der LGBTIQ*-Community: Mehr als 10. 000 Athletinnen und Athleten nahmen an den Wettkämpfen teil.

Am erfolgreichsten bei den Hamburger*innen war die Badminton-Abteilung mit einer Gold- und zwei Silbermedaillen. Schwimmerin Britta konnte mit Silber und Bronze gleich zweimal Edelmetall gewinnen. Die Hamburger Fußballer „Ballboys“ traten zwar nicht als eigenes Team an, dafür wurde Darren aber als Gastspieler beim West Hollywood Soccer Club waschechter Weltmeister des Verbandes IGLFA. Seinen persönlichen Rekord stellte Detlev in der Leichtathletik auf: Er holte mit Silber über zehn Kilometer bereits seine elfte Gay-Games-Medaille!

× Erweitern Foto: Niels Walker für Startschuss e. V. Die STARTSCHUSS-Delegation lief in ihren Hamburg-Shirts als eines der ersten Teams in das Stade Jean-Bouin ein

Bei der Eröffnungszeremonie lief die Hamburger Delegation in eigens von „The Art of Hamburg“ entworfenen Shirts ins Stade Jean-Bouin ein. Möglich wurde dies durch das Sponsoring von Barclaycard Deutschland und der Unterstützung durch Hummel Sport. Es zeigt unter anderem die Hammaburg als Hamburger Wahrzeichen sowie ein lesbisches und schwules Pärchen auf der Vorderseite.

