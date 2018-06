Stadtstrände und Lümmelwiesen

Draußen ist es schön. Schön grün, schön warm, schön sexy. Hamburg bietet so viele Möglichkeiten, sich an der frischen Luft in naturnahen Landschaften oder wunderbar gestalteten Anlagen zu bewegen, dass die Stadt nicht umsonst zu einer der lebenswertesten der Welt gezählt wird.

× Erweitern Foto: Karsten Bergmann / gemeinfrei / CC0

ELBSTRAND

Der oben im Bild gezeigte Abschnitt des nördlichen Elbstrandes westlich des Hafens ist das wohl bekannteste Stück „Nordseefeeling“ der Republik, das knapp 100 Kilometer vom offenen Meer entfernt liegt. Hier kann zu fast jeder Tageszeit für verschiedenste Aktivitäten vorbeige- schaut werden. Besonders beliebt ist das Containerschiffgucken mit dem Astra in der Hand bei Sonnenuntergang. Ob alleine zum Stressabbau, romantisch zu zweit oder in der ganzen Gruppe: Der Elbstrand ist nur für sich schon ein Grund in die Hansestadt zu ziehen, ob auf Dauer oder nur für eine kurze Zeit. Übrigens hat der Elbstrand am südlichen Ufer östlich des Hafens noch ein kleines Geheimnis parat, das selbst eingefleischte Hamburger manchmal noch nicht entdeckt haben. Die gesamte Elbuferstraße entlang bieten kleine abgelegene Buchten die Gelegenheit wirklich alleine Natur und Freundschaft zu genießen.

× Erweitern Foto: Hussam Alzaher / gemeinfrei / CC0

ALSTER

Mitten drin. Das zweite weltweit bekannte Unikum einer Millionenstadt. Ein zum See aufgestauter Fluss, der zudem noch von großzügigen Wiesen umgeben ist, auf denen es sich – in direkter Nachbarschaft zum Szeneviertel St. Georg – lümmeln und grillen lässt. Bitte aber hier doch eher züchtig.

BOBERGER DÜNEN UND CO.

Last but not least wollen wir als queeres Magazin euch auch den Lümmelwiesenanteil der liberalen und freien Hansestadt nicht vorenthalten. Sei es der Stadtpark mit dem Blindengarten (U Borgweg), der Jakobi Park (U Wandsbeker Chaussee) oder die Boberger Dünen und der gleichnamige See mit seiner FKK-Wiese (S Billwerder) – spielt safe, haltet die Umgebung müllfrei und achtet auf eure Mitmenschen! Dann steht dem Spaß an der frischen Luft nichts im Wege.